В Екатеринбурге арестовали исследователя репрессий из списка террористов

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 22 июня исследователя репрессий на Урале Олега Новоселова (признан террористом и экстремистом в РФ), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области. Ему инкриминировали ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение или вербовка к содействию террористической деятельности). Подробности уголовного дела пока неизвестны.

Признанный террористом в РФ Олег Новоселов ранее занимался исследованиями репрессий на Урале, в том числе в архивах региона. В своем телеграм-канале он публиковал данные о периоде сталинского террора, найденные в архивах. Кроме того, он рассказывал, что историкам в Екатеринбурге перестали выдавать дела репрессированных из Госархива.

Артем Путилов