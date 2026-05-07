Акции «Европлана» выросли на 6% на новостях о второй оферте Альфа-банка

Акции «Европлана» на Мосбирже выросли за минуту более чем на 6% и на пике достигли 657 руб. за бумагу. Котировки подскочили на сообщении Альфа-банка о планах сделать миноритариям новое предложение о выкупе акций. Ожидается, что оферта будет выставлена до конца мая.

К 14:30 мск бумаги замедлили рост до 5,26% и торговались на уровне 649,9 руб.

В конце 2025 года Альфа-банк за 50,8 млрд руб. купил 87,5% акций компании «Европлан» у холдинга SFI Саида Гуцериева. Договоренности о покупке были достигнуты в ноябре, а 25 декабря крупнейшая в истории российского лизинга сделка была официально закрыта. Основной причиной продажи со стороны SFI стало стремление снизить долговую нагрузку своих дочерних структур.

В январе Альфа-банк выставил обязательную оферту миноритарным акционерам «Европлана» и по ее результатам увеличил долю на 7,8%. Сейчас доля банка составляет 94,75%, а с учетом акций аффилированных лиц — 95,36%. После преодоления порога в 95% акций банк в соответствии с законодательством направил миноритариям предложение о добровольном выкупе акций.