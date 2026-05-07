В Ростовской области прошла акция «Огонь памяти»

С 5 по 7 мая в Ростовской области прошли мероприятия в рамках патриотической акции Народного фронта «Огонь памяти». В этом году к акции присоединилось региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ». Церемонии передачи лампад с частицей Вечного огня состоялись в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Шахтах, Гуково, Батайске и Зерноградском районе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОНФ РО Фото: ОНФ РО

Ежегодная акция стартовала в Москве у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, где была взята частица Вечного огня. После этого лампады были направлены в регионы страны. Организаторы подчеркивают, что акция проводится в преддверии Дня Победы.

В Ростовской области мероприятия проходили при участии представителей муниципальных администраций, депутатского корпуса, общественных организаций, участников специальной военной операции, молодежных объединений и волонтеров. В организации региональных мероприятий участвовали сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Ростовской области Ирина Даншина, руководитель регионального исполкома Народного фронта Алексей Мирошниченко, председатель ростовского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Вадим Мирошниченко и исполнительный директор отделения Валерий Духовницкий.

Центральная церемония передачи «Огня памяти» состоялась 5 мая в Ростове-на-Дону у храма Святого Георгия Победоносца. Участники акции почтили память погибших минутой молчания, после чего лампада с частицей Вечного огня была передана представителям общественных организаций и муниципалитетов.

После церемонии лампаду доставили в детский сад «Свои дети», где состоялся патриотический концерт с участием воспитанников старшей группы. В мероприятии приняли участие представители волонтерского движения «Свеча Победы», участники СВО и жители района.

В тот же день частица Вечного огня была доставлена в Зерноградский район. На церемонии передачи присутствовали представители районной администрации, депутаты и участники движения «Юнармия».

6 мая мероприятия продолжились в Новочеркасске. У Кургана Славы состоялась церемония передачи лампад с участием представителей городской администрации, депутатского корпуса, ветеранов, молодежных организаций и семей участников СВО.

В Шахтах памятная акция прошла при участии представителей местных властей, депутатов, молодежных объединений и общественных организаций. Председатель местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ирина Сафронова подчеркнула, что акция помогает сохранять память о событиях Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы участвуем в федеральной акции “Огонь памяти”. Частица Вечного огня доставлена в Шахты, чтобы память о событиях военных лет сохранялась в городе»,— сказала она.

Мероприятия также прошли в Гуково и Батайске, где памятные акции состоялись с участием представителей администраций, общественных организаций и молодежных объединений.

«Акция проводится в регионе уже более десяти лет и ежегодно объединяет десятки муниципалитетов области»,— рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко.

«Частица Вечного огня символизирует память о подвиге поколения победителей и связь между разными поколениями жителей страны»,— добавила сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Ростовской области Ирина Даншина.

8 и 9 мая акция продолжится возложением цветов к мемориалам и памятными мероприятиями в городах и районах области.