Власти решили провести парад Победы в Краснодаре и Новороссийске

Власти Краснодарского края определились с форматом празднования Дня Победы – парады в Краснодаре и городе-герое Новороссийске все же состоятся. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

29 апреля глава региона говорил об отказе от массовых мероприятий в Краснодаре по соображениям безопасности. Тогда же он заявил, что решение о параде в Новороссийске будет принято ближе к 9 мая.

«Мы живем в непростое время ежедневной беспилотной опасности и угроз с воздуха, но благодаря профессионализму наших военных и правоохранителей мы справляемся»,— заявил сегодня губернатор, анонсируя проведение парадов. Господин Кондратьев написал, что его поколение выросло «на примерах доблести и славы народа-победителя». «И сегодняшние мальчишки и девчонки должны иметь возможность посещать военные парады»,— заключил он.

Анна Перова, Краснодар