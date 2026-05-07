В Екатеринбурге на месяц закроют проезд на перекрестке возле «Калины»

В Екатеринбурге с 5 по 30 июня будет закрыто движение на перекрестке Сибирского тракта и переулка Базового возле концерна «Калина». Как сообщили в мэрии, ограничения вводятся в связи с реконструкцией дороги, которую проведет компания «АльмакорГруп».

Подрядчик демонтирует существующее покрытие и бортовые камни, обустроит ливневую канализацию, переустроит сети водоснабжения и электроснабжения, после чего уложит новое асфальтобетонное покрытие.

«Автомобилисты не смогут повернуть налево с Сибирского тракта на переулок Базовый при движении от микрорайона Компрессорного. Объехать участок можно будет по улицам: Сибирский тракт — Восточная — Ткачей — Фурманова»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что схема движения общественного транспорта не изменится.

Ранее сообщалось, что полностью завершить работы на развязке у концерна «Калина» и запустить движение планируют в этом году.