Интерпол организовал операцию против торговцев контрафактными лекарствами

Правоохранительные органы 90 стран провели при поддержке Интерпола международную операцию Pangea. Они пресекли деятельность 66 преступных группировок, занимавшихся продажей неодобренных и поддельных медицинских препаратов. Как отмечается в отчете Интерпола, были арестованы 269 человек и изъято 6,4 млн доз поддельных препаратов.

Наибольшую долю среди фальсификата составляли препараты от эректильной дисфункции (более 682 тыс. доз), седативные средства (620 тыс.), анальгетики (502 тыс.), антибиотики (465 тыс.) и средства от табачной зависимости (376 тыс.). Ведомство отмечает резкий рост доли антипаразитарных препаратов, в частности ивермектина и фенбендазола. Интерпол объясняет это ростом онлайн-рекламы таких средств, как альтернативы для лечения рака, несмотря на отсутствие научных доказательств в пользу их эффективности.

Наибольшее количество неодобренных и поддельных препаратов было изъято в Великобритании (2,1 млн доз). Со значительным отрывом от нее идут Колумбия (1,5 млн) и Австралия (753 тыс.). В топ-5 также вошли Буркина-Фасо и Турция.

Операция, как сообщает Интерпол, также позволила пресечь работу около 5,7 тыс. сайтов, страниц в соцсетях, каналов и ботов, использовавшихся преступниками для продвижения товара.

