Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Интерпол организовал операцию против торговцев контрафактными лекарствами

Правоохранительные органы 90 стран провели при поддержке Интерпола международную операцию Pangea. Они пресекли деятельность 66 преступных группировок, занимавшихся продажей неодобренных и поддельных медицинских препаратов. Как отмечается в отчете Интерпола, были арестованы 269 человек и изъято 6,4 млн доз поддельных препаратов.

Наибольшую долю среди фальсификата составляли препараты от эректильной дисфункции (более 682 тыс. доз), седативные средства (620 тыс.), анальгетики (502 тыс.), антибиотики (465 тыс.) и средства от табачной зависимости (376 тыс.). Ведомство отмечает резкий рост доли антипаразитарных препаратов, в частности ивермектина и фенбендазола. Интерпол объясняет это ростом онлайн-рекламы таких средств, как альтернативы для лечения рака, несмотря на отсутствие научных доказательств в пользу их эффективности.

Наибольшее количество неодобренных и поддельных препаратов было изъято в Великобритании (2,1 млн доз). Со значительным отрывом от нее идут Колумбия (1,5 млн) и Австралия (753 тыс.). В топ-5 также вошли Буркина-Фасо и Турция.

Операция, как сообщает Интерпол, также позволила пресечь работу около 5,7 тыс. сайтов, страниц в соцсетях, каналов и ботов, использовавшихся преступниками для продвижения товара.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все