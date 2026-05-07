В Ростовской области школьница пострадала при взрыве страйкбольной гранаты

В четверг, 7 мая, в Миллерово в школе №8 произошел взрыв страйкбольной гранаты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, на уроке истории 17-летняя школьница «случайно привела в действие страйкбольную гранату». «В результате хлопка девушка получила ожог кисти руки. Ей незамедлительно была оказана медицинская помощь. В настоящее время угрозы ее жизни и здоровью нет»,— уточняется в сообщении. Другие школьники, которые находились в классе, никто не пострадал.

Наталья Шинкарева