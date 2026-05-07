В Уфе вручили первые медали «От благодарного народа Башкортостана»

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня наградил 45 человек, удостоенных новой государственной награды — медали «От благодарного народа Башкортостана».

Как сообщал «Ъ-Уфа», награда присуждается за содействие специальной военной операции, сбор и отправку грузов для нужд военнослужащих и непосредственное выполнение задач в зоне боевых действий.

Первым в списке награжденных, опубликованном пресс-службой главы региона, значится премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Также медаль получили топ-менеджеры крупных коммерческих и государственных предприятий и организаций: гендиректор «Росхима», управляющий директор ОДК-УМПО, учредитель «Жилстройинвеста», гендиректор «Башнефтегеофизики», гендиректор Фонда жилищного строительства РБ, директор компании «Центр», гендиректор МТС «Башсельхозтехника», гендиректор Учалинского ГОК, гендиректор АК ОЗНА, директор «Уральского леса», начальник отдела мобилизационной подготовки «Башавтотранса», гендиректор Мелеузовского молочноконсервного комбината, директор сельхозпредприятия «Актау».

Кроме того, медали удостоены сотрудники государственных учреждений, индивидуальные предприниматели, руководители общественных организаций и военнослужащие.

Церемония прошла на Советской площади в Уфе.

Идэль Гумеров