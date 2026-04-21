В Башкирии учредили медаль «От благодарного народа Башкортостана»

Глава Башкирии учредил новую медаль «От благодарного народа Башкортостана». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Медаль присуждают за добровольческую, благотворительную деятельность, гуманитарную и другую помощь, связанную с проведением СВО, содействие в сборе и доставке гуманитарных грузов, а также успешное выполнение задач, способствующих достижению целей специальной военной операции, и непосредственное выполнение задач в зоне проведения спецоперации, отмечается в документе.

Вышестоящей наградой по отношению к медали является медаль генерала Шаймуратова, нижестоящей — «За трудовую доблесть».

Майя Иванова