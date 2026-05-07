Экс-начальника челябинской туберкулезной больницы ГУФСИН будут судить за взятки

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 39-летнего бывшего начальника федерального казенного лечебно-профилактического учреждения «Специальная туберкулезная больница №3» ГУФСИН по региону Евгения Архипова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взяток (п. «е» ч. 3 ст. 286, ч. 2, 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в 2024-2025 годах Евгений Архипов из корыстных побуждений нашел себе посредника среди осужденных. Тот передал начальнику учреждения от других троих заключенных взятки в виде телевизора и строительных материалов стоимостью около 130 тыс. руб. Взамен Евгений Архипов им покровительствовал, изменял условия содержания в лучшую сторону и разрешал пользоваться мобильным телефоном посредника. Кроме того, за 100 тыс. руб. от другого осужденного начальник больницы трудоустроил взяткодателя в колонии, что тоже улучшило условия его содержания, и способствовал его условно-досрочному освобождению.

Фигуранта задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области и главного управления собственной безопасности ФСИН России. Они осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. Наложен арест на имущество Евгения Архипова стоимостью 1,8 млн руб., в том числе на автомобиль и предметы взятки. Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска