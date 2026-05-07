Замначальника УЗИО Уфы отправили под домашний арест

Верховный суд Башкирии отменил арест заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы Рушата Фазлиахметова. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии, апелляционная инстанция посчитала, что обвиняемому в превышении должностных полномочий достаточно домашнего ареста до 28 июня.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», господин Фазлиахметов является обвиняемым в уголовном деле, остальными фигурантами которого являются глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, директор санатория «Радуга», депутат горсовета Уфы Алексей Силин и гендиректор ООО «Единый расчетно-кассовый центр Уфы» (ЕРКЦ Уфы) Айгуль Винникова.

По версии следствия, они незаконно вывели из муниципальной собственности часть земельного участка санатория «Радуга» на улице Авроры.

Около недели назад Советский райсуд Уфы арестовал господ Мавлиева, Силина и Фазлиахметова.

Вчера ВС Башкирии пересмотрел меру пресечения сити-менеджеру Уфы: из СИЗО его отправили под домашний арест.

Олег Вахитов