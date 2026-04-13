В Саратовской области утвердили перечень льготников для бесплатного проезда на «Валдаях»

В Саратовской области определили перечень льготных категорий граждан, которые смогут бесплатно ездить на скоростных речных судах. Список огласили во время отчета о работе правительства за 2025 год, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Фото: t.me / busargin_r

Льготы начнут действовать с начала навигационного сезона. Бесплатно передвигаться на «Валдаях» и «Метеоре» (его строят на заводе-изготовителе) смогут ветераны боевых действий, дети-инвалиды, не обучающиеся в школах, и их сопровождающие. Льготы также коснутся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, инвалидов и их сопровождающих, а также детей с ОВЗ на период их обучения в государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях.

Речные перевозки в Саратовской области возобновились в 2025 году. В регион поставили пять судов на подводных крыльях «Валдай-М». Они курсируют по маршрутам Саратов — Балаково с остановками в Марксе, Воскресенском и Вольске. В 2026 году власти планируют запустить речное такси от набережной Саратова до Сабуровки, где расположен аэропорт «Гагарин».

Марина Окорокова