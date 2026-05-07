Прибыль морского грузоперевозчика Maersk упала из-за ситуации в Ормузском проливе

Датская компания морских грузоперевозок Maersk сообщила о падении выручки в первом квартале на 2,6%, до $12,97 млрд. Прибыль на одну акцию снизилась до $4 с $74 годом ранее. Показатель EBITDA тоже снизился — с $2,7 млрд до $1,73 млрд, хотя и оказался выше прогнозов аналитиков, опрошенных самой компанией.

Как отмечается в отчетности Maersk, конфликт на Ближнем Востоке добавил неопределенности. До этого в течение первых двух месяцев квартала ставки фрахта снижались из-за сохраняющегося избытка мощностей, а в марте они резко выросли на фоне войны в Ормузском проливе. Однако при этом увеличились и издержки из-за роста цен на топливо.

Компания вынуждена была также перестраивать маршруты, чтобы не пользоваться Суэцким каналом и Баб-эль-Мандебским проливом, вместо этого направляя суда в обход Африки. При этом в целом в мире спрос на контейнерные перевозки вырос на 3–5% в квартале. С учетом ситуации Maersk сохранила свои предыдущие прогнозы на финансовый год, ожидая роста спроса на перевозки на 2–4%.

Акции датской компании реагируют на отчетность падением на 7%. За последний месяц акции Maersk потеряли почти 11% стоимости.

Алена Миклашевская