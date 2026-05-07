Фестиваль Original Meet объявил первую волну лайнапа 2026 года

Организаторы фестиваля Original Meet, объединяющего авто- и мотокультуру, музыку и гастрономию, сообщили «Ъ Северо-Запад» о первой волне лайнапа. В этом году мероприятие продлится два дня (5 и 6 сентября) и пройдет в культурном центре «10/12 Мануфактура», что на улице Красного Текстильщика, д. 10–12.

Среди артистов первой волны лайнапа на сцене можно будет увидеть ярославскую группу «ХОХМА», петербургскую команду «The Legendary Flower Punk», гаражную рок-группу из Зеленограда «Зорки во», а также легендарного саксофониста и авангардного музыканта Сергея Летова.

Кроме того, свои DJ-сеты сыграют фронтмен группы «Super Collection Orchestra» и участник петербургской рок-группы «Сегодня Ночью» Алексей Корбуков.

