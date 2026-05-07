Леваки-радикалы, трансгендеры, наркокартели и Иран

Администрация Дональда Трампа обнародовала 6 мая новую контртеррористическую стратегию. Первоочередными целями Штатов в ней обозначены разгром наркокартелей в Северной и Южной Америке и нейтрализация угроз от радикальных левых экстремистов, «включая анархистов и антифашистов», в компанию к которым заодно добавили и борцов за права трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Стратегия затрагивает и такие угрозы, как Иран (эта страна обозначена как главная угроза США на Ближнем Востоке) и нападки африканских исламистских группировок на христиан. Самые нелицеприятные формулировки при этом достались Европе — ее окрестили «рассадником терроризма» из-за плохого контроля за массовой миграцией.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

16-страничную контртеррористическую стратегию — первый документ такого рода во второй президентский срок Дональда Трампа — представил 6 мая директор Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

В документе обозначены две новые категории, которые ныне мыслятся как самые главные угрозы Штатам,— «наркотеррористы и транснациональные банды» и «жестокие левоэкстремисты, включая анархистов и антифашистов».

Бороться с первыми Вашингтон активно начал еще с сентября прошлого года, нанеся десятки военных ударов по суднам предполагаемых наркоторговцев. К настоящему моменту эта кампания в латиноамериканских водах (затрагивающая иногда и судна в южной части Тихого океана) унесла жизни по меньшей мере 191 человека.

А своеобразным апофеозом борьбы с наркотрафиком в регионе стал насильственный захват в начале этого года венесуэльского лидера Николаса Мадуро, которого в Штатах бездоказательно объявили куратором — а проще говоря, «крышей» — венесуэльского наркокартеля Cartel de los Soles.

Что касается леворадикальных групп, то на них Дональд Трамп и члены его консервативной администрации точили зуб тоже довольно давно. Согласно исследованию американских экспертов, опубликованному в сентябре прошлого года вскоре после убийства консервативного политического активиста Чарли Кирка, число террористических атак левых экстремистов в США впервые за три десятилетия превысило число атак правых экстремистов. Прописанная в стратегии ставка на усилия по «быстрому выявлению и нейтрализации насильственных светских политических групп» с антиамериканской и анархистской идеологией оказалась оправданной.

В документе к левым радикалам присовокупили тех, кто отстаивает права трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Их Трамп, как известно, тоже не любит. Практически сразу после повторного прихода в Белый дом президент США подписал указ, провозглашающий существование только двух полов — мужского и женского, и, по сути, демонизировал любое признание трансгендерных людей.

О праворадикальной же идеологии, которая считается вторым по распространенности мотивом политического насилия в Штатах после религиозного экстремизма, в стратегии не было сказано ни слова.

Хотя еще три года назад предшественник Трампа Джо Байден назвал продвигаемую крайне правыми кругами теорию превосходства белой расы «самой опасной террористической угрозой» для страны.

Что касается внешних угроз Америке из более далеких регионов, то со стороны Ближнего Востока наибольшей угрозой в стратегии ожидаемо обозначен Иран — «из-за его ядерного и ракетного потенциала и косвенно в виде миллиардов долларов, которые он направляет своим террористическим марионеткам, включая "Хезболлу"».

«Мы продолжим концентрировать наши кинетические, разведывательные и кибероперации против поддерживаемых Ираном террористических марионеток, которые замышляют нападения на американцев, и мы предпримем решительные действия против представителей режима, которые планируют нападения на американцев на территории страны, а также на иранских диссидентов и израильтян в нашей стране»,— отмечается в документе.

Затрагивает стратегия и ситуацию в Африке, где по-прежнему активны террористические организации вроде «Аль-Каиды» и ее различных ответвлений и «Исламского государства» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). Главную угрозу в их активности Штаты видят не столько в проблемах, создаваемых террористами для африканских правительств, сколько в угрозах, которые они представляют для христиан континента.

Но самое примечательное в программном документе — это, пожалуй, формулировки, адресованные Европе. Администрация Трампа без обиняков называет континент «инкубатором терроризма», подпитываемым массовой миграцией.

«Всем ясно, что хорошо организованные враждебные группы используют открытые границы и связанные с ними глобалистские идеалы. Чем больше эти чуждые культуры распространяются и чем дольше сохраняется нынешняя европейская политика, тем больше гарантирован терроризм»,— отмечено в американской контртеррористической стратегии.

Несколькими месяцами ранее в стратегии национальной безопасности США Европе уже досталось за неправильную, с точки зрения нынешней администрации Штатов, миграционную политику. В том документе было заявлено, что из-за бесконтрольного приема иммигрантов континент ждет «уничтожение цивилизации».

Наталия Портякова