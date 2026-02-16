В Омске условные сроки за хищение получили бывший и действующий депутаты

В Омске огласили приговор бывшему и действующему депутатам по делу о хищении свыше 1,8 млн руб. из фонда заработной платы местного заксобрания. Экс-парламентарий Дарья Бикмаева, в прошлом ее помощник Евгений Толстопятов и действующий депутат горсовета Омска Инна Гомолко (Жицкая) получили от 3 до 3,5 года условно и штрафы от 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб., сообщил сегодня Telegram-канал судов региона. Также удовлетворен иск заксобрания о взыскании с осужденных солидарно в счет возмещения ущерба более 1,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По материалам СКР, в 2021 году депутат Дарья Бикмаева, представлявшая в омском парламенте партию «Коммунисты России», фиктивно оформила своим помощником жителя областного центра Евгения Толстопятова. Никаких обязанностей он не выполнял, однако бухгалтерия заксобрания ежемесячно перечисляла на его зарплатную карту жалование и премиальные. С октября 2021-го по декабрь 2023 года на его карту было зачислено в общей сложности свыше 1,8 млн руб.

Третьим фигурантом расследования стала депутат горсовета Омска из фракции «Единая Россия» Инна Гомолко, которую следствие считает организатором и идейным вдохновителем криминальной схемы. Своему школьному приятелю Евгению Толстопятову, которому был необходим трудовой стаж, она помогла устроиться помощником к депутату Дарье Бикмаевой, с матерью которой была дружна. В распоряжении Инны Гомолко, установили правоохранители, находилась зарплатная карта фиктивного помощника парламентария.

Илья Николаев