На Нижегородскую станцию аэрации перераспределят 1,5 млрд рублей с других статей

В бюджет Нижнего Новгорода на 2026-2028 годы заложили более 1,5 млрд. руб. муниципальной доли софинансирования на второй этап модернизации Нижегородской станции аэрации. Деньги на новые расходы перераспределили с других статей на внеочередном онлайн-заседании гордумы 7 мая, которое фактически прошло в закрытом режиме: его не анонсировали и не транслировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации «Ъ-Приволжье», в 2026 году на указанные цели предусмотрено 519,8 млн руб., в 2027 году — 689,1 млн руб., в 2028 году — 296,2 млн руб.

В текущем году деньги в том числе снимают с обслуживания муниципального долга (300 млн руб.), взносов на капремонт (50 млн руб.), ремонта многоквартирных домов (50 млн руб.), благоустройства придомовых территорий (40 млн руб.), содержания сетей освещения и резервного фонда (35 млн руб.). В 2027 и 2028 годах финансирование снимают с модернизации сетей освещения.

Судя по формулировке вопроса, деньги на НСА закладывают в концессионное соглашение. Все сети «Нижегородского водоканала» переданы предприятию (сейчас это «Объединенный коммунальный оператор», ОКО) по концессии в 2013 году сроком на 25 лет. На текущий момент объем инвестиций по этой концессии составляет 19,5 млрд. руб. Это меньше, чем предполагаемая стоимость второго этапа модернизации НСА (20 млрд руб.). Вероятно, к концессии будут заключать допсоглашение.

Как писал «Ъ-Приволжье», ОКО сейчас судится с генподрядчиком первого этапа модернизации станции аэрации, которого выбрали без торгов. На второй этап предприятие рассчитывает провести конкурс.

Ирина Швецова