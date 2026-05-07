Кремль рассмотрит продажу российских активов UniCredit после обращения банка

Кремль примет решение по продаже российского бизнеса итальянским банком UniCredit, «когда поступит соответствующее обращение». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что для подобных сделок действует «специальный режим» .

Сегодня итальянская банковская группа UniCredit объявила о подписании необязывающего предварительного соглашения о продаже части своих российских активов. Покупателем выступит неназванный частный инвестор из ОАЭ. В компании ожидают, что сделка приведет к потере прибыли на сумму €3–3,3 млрд.

ЮниКредит Банк входит в список кредитных организаций, для сделок с акциями и долями которых необходимо специальное разрешение президента РФ. В перечень включены организации, долями в которых владеют иностранцы из недружественных стран.