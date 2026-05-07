Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Кремль рассмотрит продажу российских активов UniCredit после обращения банка

Кремль примет решение по продаже российского бизнеса итальянским банком UniCredit, «когда поступит соответствующее обращение». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что для подобных сделок действует «специальный режим» .

Сегодня итальянская банковская группа UniCredit объявила о подписании необязывающего предварительного соглашения о продаже части своих российских активов. Покупателем выступит неназванный частный инвестор из ОАЭ. В компании ожидают, что сделка приведет к потере прибыли на сумму €3–3,3 млрд.

ЮниКредит Банк входит в список кредитных организаций, для сделок с акциями и долями которых необходимо специальное разрешение президента РФ. В перечень включены организации, долями в которых владеют иностранцы из недружественных стран.

Новости компаний Все