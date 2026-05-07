В большом теннисе, как мужском, так и женском, немало легендарных победителей. Но если говорить о продолжительности карьеры на самом высоком уровне, то сравниться с Мартиной Навратиловой не сможет никто. Теннисистка из Чехии выступала на профессиональном уровне почти 31 год и завоевала 167 титулов в одиночном разряде и 177 в парном.

Конечно, среди них самые престижные — 18 побед на турнирах Большого шлема. Причем девять — это успех на Уимблдоне. Этот рекорд не побит до сих пор. Желание выходить на корт у Навратиловой не угасло даже после того, как многие ее соперницы зачехлили ракетки. Правда, в 1994 году Мартина все же объявила о завершении карьеры, но очень быстро вернулась и радовала поклонников победами до 2006 года.

В поздний период карьеры спортсменка в основном играла в паре, но главное — выигрывала. Ведь титул на US Open в миксте с американцем Бобом Брайаном Навратилова завоевала в 49 лет. До 50-летнего юбилея ей тогда оставался месяц. Это феноменальное достижение, по словам самой Мартины, стало возможно лишь потому, что она объединила тренировки на корте, физическую подготовку и питание.

Некоторые рекорды Мартины Навратиловой, конечно, пали. Например, Винус Уильямс стала самой возрастной финалисткой итогового турнира WTA в 37 лет. Но взять титул на турнире Большого шлема почти в 50, пусть и в паре, не смог никто в истории тенниса. И сейчас, кажется, уже не сможет.

Владимир Осипов