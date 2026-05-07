И выживет остроумнейший. Естественный отбор — это не только про силу, выносливость и даже не про дружелюбие, но еще и про умение вовремя сказать иронично-хлесткую фразу. Не ударить, а переиграть. Эту мысль развивают лингвисты в исследовании от PNAS Nexus. Его главная идея заключается в том, что важную роль в нашем развитии сыграла способность быстро, гибко и изобретательно использовать язык.

Под остроумием авторы понимают умение комбинировать слова и создавать неожиданные связи. Один из примеров в английском — killjoy (зануда, вечно портящий всем веселье). В русском языке похожую функцию выполняют слова вроде «сорвиголова» или «несуразный». Ученые даже протестировали влияние таких конструкций на человека и пришли к выводу, что они особенно воздействуют на область мозга, которая отвечает за визуальную обработку, понимание метафор, а также за распознавание лиц.

Отдельно в работе подчеркивается роль так называемого полового отбора. Остроумие могло служить сигналом интеллектуальной гибкости и креативности. Люди, которые умели шутить и говорить ярко, чаще привлекали внимание противоположного пола и получали социальные преимущества.

Передается ли чувство юмора по наследству? Да, но лишь частично. Исследования показывают, что у человека могут быть врожденные склонности к определенному типу шуток или восприятию смешного. Но вот смешливость как навык и умение вовремя найти остроумную формулировку формируются только под влиянием среды, общения и личного опыта и почти не зависят от генов.

Анна Кулецкая