AMD получил рекордную квартальную прибыль благодаря спросу на технологии ИИ

Один из крупнейших в мире разработчиков чипов Advanced Micro Devices (AMD) завершил первый квартал с рекордными показателями благодаря стабильно высокому спросу на продукцию для технологий искусственного интеллекта (ИИ). Выручка компании выросла на 38% и достигла $10,25 млрд. Чистая прибыль составила $1,38 млрд, что на 95% больше, чем в первом квартале 2025 года. Все показатели превзошли прогнозы аналитиков.

Прибыль AMD на одну акцию составила $1,37, что на 42,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Среди бизнес-сегментов AMD самый большой рост показателей у подразделения решений для дата-центров, его продажи взлетели на 57%, до $5,8 млрд. Этому способствовали заключенные AMD в первом квартале сделки с OpenAI и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). Компания прогнозирует хорошие результаты и во втором квартале — выручку $11,2 млрд, что на 46% больше в годовом выражении. Котировки AMD после публикации отчетности подскочили на 20%. За последние полгода акции компании подорожали более чем на 80%.

Алена Миклашевская