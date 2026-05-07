Архсовет одобрил облик будущей Ярмарочной мечети в Нижнем Новгороде

Минград Нижегородской области по итогам заседания архитектурного совета согласовал облик будущего комплекса религиозных сооружений «Ярмарочная мечеть» на берегу Оки в районе улицы Марата в Нижнем Новгороде. Документ опубликован на сайте ведомства.

Историческое изображение Ярмарочной мечети в Нижнем Новгороде

Общая площадь трехэтажной мечети составит более 2 тыс. кв. м, паломнического центра — 1,1 тыс. кв. м. Оба здания будут иметь по одному подземному этажу. Также на территории разместят блочно-модульную газовую котельную.

Как писал «Ъ-Приволжье», первый камень возрождаемой Ярмарочной мечети заложили в июле 2023 года, в конце 2025 года проект строительства прошел экспертизу.

Мечеть построили в Нижнем Новгороде в 1827 году на Магометанской площади (в районе нынешних улиц Самаркандской, Керченской и Бетанкура), там она просуществовала до 1930-х годов.

В 2000-х годах жители выступили с инициативой возродить храм на территории Канавинского района. Строиться он будет на средства верующих.

Галина Шамберина