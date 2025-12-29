Проект строительства Ярмарочной мечети в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

Негосударственная экспертиза дала положительное заключение на проект строительства комплекса религиозных сооружений «Ярмарочная мечеть» в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась в реестре экспертиз 29 декабря 2025 года.

Место, где стояла Ярмарочная мечеть, называлось Магометанской площадью Нижнего Новгорода

Фото: со страницы Духовного управления мусульман Нижегородской области

Мечеть планируют строить на улице Марата в Канавинском районе. Заказчик — централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман Российской Федерации, документацию готовил предприниматель Арег Самвелович Дарбинян. Проверяло проект ООО «Проммаш тест экспертиза».

Как писал «Ъ-Приволжье», первый камень возрождаемой мечети заложили в июле 2023 года. Каменное здание Ярмарочной мечети проекта архитектора Антона Леера построили в 1827 году указом императора Николая I. Мечеть была центром притяжения и единения российских и зарубежных мусульман, прибывших на нижегородскую ярмарку, но просуществовала до 1930-х годов.

Место, где стояла Ярмарочная мечеть, называлось Магометанской площадью Нижнего Новгорода (в районе нынешних улиц Самаркандской, Керченской и Бетанкура). Сейчас эта территория застроена.

В 2000-х годах жители выступили с инициативой возродить храм на территории Канавинского района. Строиться он будет на средства верующих.

Галина Шамберина