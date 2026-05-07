Гражданка КНР получила 8,5 лет колонии за контрабанду древесины на 450 млн рублей

Уссурийский районный суд признал 33-летнюю женщину, гражданку одной из стран Восточной Азии, виновной в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), контрабанде древесины (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) и переработке в целях сбыта незаконно заготовленной древесины (ч. 3 ст. 191.1 УК РФ). Иностранка получила 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима и штраф 990 тыс. руб., сообщила сегодня Дальневосточная транспортная прокуратура.

Ведомство не называет имя и гражданство осужденной. Но в картотеке дел Уссурийского районного суда сообщается, что подсудимая — Ван Шаньюнь (Wang Shanyun). По данным «Ъ», она гражданка КНР.

Судом установлено, что женщина в 2016 году участвовала в формировании преступного сообщества, созданного для незаконного оборота древесины. В состав ОПС она привлекла соотечественника и двух жителей Приморского края. В период с 2016 по 2018 год участники сообщества приобрели более 23 тыс. куб. м монгольского дуба и маньчжурского ясеня. При помощи поддельных документов древесина стоимостью свыше 450 млн руб. была незаконно вывезена за границу.

Ван Шаньюнь находилась в федеральном розыске с 2019 по 2024 год. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Другим участникам преступного сообщества суд ранее вынес обвинительные приговоры.

