Фильм о битве за Кавказ и письма из будущего: как «Роза Хутор» отметит День Победы

Гости курорта побывают на бесплатном кинопоказе, тематических экскурсиях этнопарка «Моя Россия» и станут участниками памятных акций на главной площади Роза Долины.

Праздничная программа, посвященная Дню Победы, уже стартовала в интерактивном этнопарке «Моя Россия». Ежедневно до 11 мая здесь будут проходить тематические прогулки «Одна на всех: Великая Победа в судьбах регионов» — в 12:00 и 15:00. Гости этнопарка смогут написать слова благодарности ветеранам, рассказать о родных, переживших войну, и разместить эти письма на специальной инсталляции.

9 мая с 11:00 до 18:00 в Роза Долине, на площади у Ратуши, — музыка военных лет в исполнении ансамбля «Звонница» и кавер-групп, тематические диджей-сеты, раздача георгиевских лент. На Романовом мосту откроется выставка фотографий ветеранов Великой Отечественной войны из семей сотрудников курорта «Роза Хутор», а повара ресторана «Дичь» приготовят 1500 порций солдатской каши.

В этнопарке «Моя Россия» 9 мая в 14:00 пройдёт праздничный концерт, а в 13:30 и 15:30 — «песенные привалы», где можно спеть мелодии военных лет. С 12:00 до 17:00 в кафе-пельменной «Сибирь» всех будут угощать солдатской кашей.

В Горной Олимпийской деревне прозвучит специальный диджей-сет и состоится выступление группы «Трио Ва-банк». На террасе ресторана «Берлога» откроется полевая кухня.

Завершит праздничную программу 9 мая открытый показ фильма «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах» о событиях битвы за Кавказ. Фильм снят по инициативе «Роза Хутор». Показ пройдет в 18:00 в Горном клубе «Спорт-Марафон».

«В годы Великой Отечественной буквально в нескольких километрах от нынешней территории курорта шли бои за Кавказ. Немецкие войска пытались прорваться через перевалы Главного Кавказского хребта к Черноморскому побережью. Горные стрелки, пограничники, разведчики и простые бойцы удерживали рубежи, не позволяя противнику выйти к Черному морю и югу страны. 9 мая сотрудники «Роза Хутор» совершат восхождение к лагерю «Холодный» — месту ожесточённых боёв за перевал Псеашха — и возложат цветы к обелиску павшим воинам»,— рассказали на курорте.

Вместе с администрацией Краснополянского поселкового округа сотрудники «Роза Хутор» поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, вручат им подарки и примут участие в ежегодной торжественной церемонии возложения цветов к стеле в посёлке Красная Поляна.

Для ветеранов и участников боевых действий — современных защитников Отечества — 9 мая будут действовать специальные тарифы курорта. Например, стоимость прогулочного билета, который включает подъем на высоту 2320 метров над уровнем моря, катание на открытых подъемниках «Эдельвейс» и «Волчья скала» и посещение Музея археологии, составит символический один рубль. Скидки предусмотрены и для сопровождающих — двух взрослых и двух детей до 14 лет.

Приобрести прогулочные билеты по специальным тарифам можно в кассах курорта при предъявлении удостоверения ветерана или справки участника боевых действий.

