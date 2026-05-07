Нижегородское минимущества вернуло от спекулянтов более 40 земельных участков

Министерство имущества Нижегородской области с начала 2025 года выявило 47 земельных участков, на которые недобросовестные коммерсанты продавали права аренды. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в ведомстве.

Минимущества продолжает искать недобросовестных арендаторов, которые получили права на участки через земельный совет, а затем продают эти права на интернет-площадках.

Ко всем арендаторам-нарушителям применены штрафные санкции, по 43 договорам арендные отношения прекратили в одностороннем порядке.

Как писал «Ъ-Приволжье», во избежание дальнейших спекуляций с земельными участками власти региона хотят ужесточить требования к масштабным инвестпроектам, по которым землю можно получать без торгов.

Ирина Швецова