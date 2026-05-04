Проект ужесточения требований к выдаче земли пройдет повторные обсуждения

Минимущества направило на повторные публичные консультации законопроект об ужесточении требований к предоставлению в аренду земельных участков без торгов под масштабные инвестпроекты. Первый раз ведомство выносило проект поправок на обсуждения в феврале, но процедура не состоялась из-за нарушения сроков опубликования материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Речь идет об изменениях в закон «О регулировании земельных отношений в Нижегородской области». Власти хотят расширить перечень критериев для масштабных инвестпроектов и установить дополнительные критерии для объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в рамках борьбы с недобросовестными инвесторами.

В том числе инвестор должен вести экономическую деятельность по соответствующему ОКВЭД не менее трех лет до подачи заявки. При этом допускается реализация проекта дочерним обществом такого юрлица. Также инвестор должен иметь лицензии на ведение деятельности в определенных отраслях.

Новые требования министерство вводит для борьбы с фирмами-однодневками, которые получают участки для дальнейшей спекуляции. Эти требования не будут распространяться на организации с государственным и муниципальным участием.

Еще один критерий вводят для гостиниц: они должны быть категории не менее трех звезд и рассчитаны не менее чем на 25 номеров. Этот критерий не коснется гостиниц, строящихся в исторической среде.

Галина Шамберина