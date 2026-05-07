Зарубежные СМИ: О чем говорится в предсмертной записке Джеффри Эпштейна?

Суд в США опубликовал предсмертную записку Джеффри Эпштейна. В ней скандально известный финансист жалуется на затянувшееся расследование по делу о торговле несовершеннолетними и вовлечении их в проституцию. При этом Эпштейн считает, что доказательств против него нет. Заканчивается записка словами «Хотите, чтобы я разрыдался? Никакого веселья, не стоит того!» Зарубежные СМИ утверждают, что текст подлинный. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Предположительно, записку нашел сокамерник Эпштейна в июле 2019 года, после того как тот в первый раз пытался покончить с собой. Тогда медикам удалось спасти ему жизнь. Но всего спустя несколько недель была повторная попытка, и вернуть Эпштейна к сознанию уже не получилось.

На прошлой неделе о записке узнала газета The New York Times, которая и попросила суд обнародовать текст. Минюст США уже опубликовал больше 1 млн файлов по «делу Эпштейна». Из них следует, что с финансистом дружили влиятельные политики и бизнесмены. Например, британский принц Эндрю, бывший американский президент Билл Клинтон и основатель Microsoft Билл Гейтс.

Однако о предсмертной записке ведомство ничего не знало, сообщает NBC. Сокамерник утверждает, что клочок желтой бумаги был вложен между страниц книги, которую он тогда читал. Именно поэтому текст не обнаружили при изъятии личных вещей Эпштейна. По информации источников телеканала, почерковедческая экспертиза уже подтвердила подлинность записки.

В преступных связях с финансистом СМИ подозревают и нынешнего президента США Дональда Трампа. Сам глава Белого дома неоднократно отрицал свою причастность к так называемым вечеринкам на частном острове. Впрочем, когда Минюст опубликовал файлы по «делу Эпштейна», часть записей была закрашена. Это лишь усилило общественное давление на администрацию Трампа.

Один из ее представителей — министр торговли Говард Латник — накануне добровольно дал показания на заседании Конгресса. Таким образом Белый дом пытается улучшить свою репутацию в преддверии ноябрьских выборов в парламент, пишет The Washington Post. По данным газеты, депутаты сочли слова Латника довольно противоречивыми.

В частности, он признал, что обедал на острове Эпштейна в 2012-м, хотя до этого публично утверждал, что дистанцировался от финансиста еще в 2005-м. При этом подробностей своего визита министр торговли «не помнит». Представители Демократической партии назвали показания Латника умопомрачительными. Но в итоге заседание завершилось, участники так и не смогли выдвинуть обвинение против чиновника.