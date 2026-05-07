Казанский завод компрессорного машиностроения проиграл иск на 105 млн рублей
Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск АО «ОДК – Газовые турбины» к АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» и обязал татарстанское предприятие выплатить 104,9 млн руб. Об этом сообщает «Ъ Ярославль».
Казанский завод компрессорного машиностроения проиграл иск на 105 млн рублей
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Казанский завод не поставил в срок компрессорное оборудование для объектов «Газпрома» по контрактам 2021–2022 годов. Общая стоимость договоров составляла 900 млн руб., часть средств была перечислена авансом.
После этого заказчик отказался от договоров и потребовал возврата аванса.
Согласно данным Rusprofile, «ОДК-ГТ» зарегистрировано в 2006 году в Рыбинске и специализируется на производстве турбин. Компания входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации госкорпорации «Ростех».
АО «Казанькомпрессормаш» основано в 1995 году и специализируется на производстве насосов и компрессоров.