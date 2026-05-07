«ОДК-Газовые турбины» выиграл иск к казанскому заводу на 105 млн рублей

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск АО «ОДК — Газовые турбины» (Рыбинск) к АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» и взыскал в его пользу 104,9 млн руб. Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

В 2021 и 2022 годах предприятия заключили два договора на поставку компрессоров, которые должны были войти в состав оборудования для компрессорных станций Газпрома «Пикалевская» и «Бабаевская». Стоимость работ по каждому договору составила 452 млн руб. «ОДК — Газовые турбины» как заказчик выплатил авансы казанскому заводу.

«Ответчик поставку товара в срок, установленный договорами, не осуществил, денежные средства не возвратил. Указывая на отсутствие поставки товара, истец направил в адрес ответчика уведомление об отказе от исполнения договоров и зачете встречных однородных требований. Отсутствие выплаты суммы предварительной оплаты послужило поводом для обращения в суд»,— приводится в решении позиция истца.

«Казанский завод компрессорного машиностроения» не согласился с иском. Ответчик указал, что оборудование не было поставлено не по его вине.

«ООО "Газпром инвест" (как распорядитель денежных средств и конечный получатель продукции по договорам) сообщил истцу о перераспределении ранее законтрактованных ГПА под другие проекты и отсутствии необходимости в приобретении ГПА. Истец не известил ответчика о фактической приостановке работ по договорам по инициативе конечного покупателя данного оборудования»,— приводится в решении суда позиция ответчика.

Ответчик сообщил, что изготовил оборудование специально для указанных станций и понес убытки, так как оно является уникальным и не может быть применено в других проектах. Однако суд пришел к выводу о правомерности требований «ОДК — Газовые турбины». Истец отказался от исполнения договора в связи с несоблюдением сроков поставки. Уже после этого конечный потребитель утратил интерес к поставке агрегатов.

«Факт нарушения обязательств со стороны истца судом не установлен, что не позволяет сделать вывод о наличии обязанности истца по возмещению ответчику убытков. Факт наличия убытков и противоправность поведения истца из материалов дела не следует»,— говорится в решении суда.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Антон Голицын