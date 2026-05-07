Посольство России передало Норвегии ноту из-за осквернения советского памятника

Посольство России в Осло передало в МИД Норвегии ноту с осуждением вандализма в отношении памятника советским воинам. Об этом сообщили «РИА Новости» в российской дипмиссии.

Речь идет о памятнике советским воинам, погибшим в боях в норвежском поселке Нейден в октябре 1944 года. По данным дипмиссии, неизвестные осквернили памятник в начале марта. Как именно мемориал повредили, в сообщении дипмиссии не уточняется. В апреле памятник восстановили, местная полиция установила камеры у другого памятника советским воинам в Киркенесе.

Посольство потребовало от силовых структур Норвегии принять срочные меры и найти виновных. По словам дипломатов, случаи вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов единичны.

Случай вандализма в отношении мемориала в память о битве в Нейдене комментировала глава МИД России Мария Захарова. По ее словам, 1 марта в коммуне Сер-Варангер неизвестные совершили «кощунственный акт вандализма» в отношении мемориала в честь освобождения норвежского поселка Красной армией.