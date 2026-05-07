Как ювелиры работают с деревом

Дерево — далеко не новый материал в ювелирном искусстве, но — в восприятии многих — скучный и чуждый миру драгоценностей. «Коммерсантъ Стиль» поговорил с российскими ювелирными дизайнерами об этом материале.

Никита Стребков, Strebkov Jewelry

Для Никиты Стребкова древесина мореного дуба является столь же важным компонентом украшений, сколь и золото. С мореным дубом он был знаком по работе с антикварной мебелью, а в 2020 году решил использовать его в кольцах и браслетах Strebkov Jewelry.

«Мореный дуб — это дуб возраста 5–8 тыс. лет. Еще не была построена пирамида Хеопса, а дерево уже упало в воду и лежало там в иле без доступа кислорода. Со временем его ствол насытился солями железа, древесина стала более плотной и гладкой, получила глубокий темный цвет и приятную на ощупь фактуру. Украшения из мореного дуба необычайно тактильны — их хочется трогать, тереть, прикасаться к ним. Кроме того, дерево позволяет передать в украшении форму и объем, не увеличивая вес изделия. Но в отличие от золота, которое можно переплавить, дерево ошибок не прощает: у меня на столе лежит кладбище испорченных заготовок, ошибки случаются и из-за скрытых трещин.

Процесс работы выглядит так: я выпиливаю из цельного куска древесины нужную форму, полирую, обрабатываю защитным маслом, а потом соединяю с золотыми фрагментами с помощью винтов. Без золотой внутренней шинки кольцо выглядит слишком просто, напоминая этническую бижутерию, а в сочетании с ним — достойно и дорого. Цветные камни в глухой оправе — турмалины, изумруды, гранаты — также крепятся к деревянной основе крошечными винтами. Сборка и подгонка деталей будущего украшения — самый сложный этап. После финальной полировки поверхность получается абсолютно гладкой, мореный дуб и золото плавно перетекают друг в друга.

В прошлом году я сделал браслет в виде гвоздя. Это мой ответ гениальному дизайну Juste un clou Альдо Чипулло для Cartier, который теперь, к сожалению, стал массовым и превратился в синоним пошлости. Я просто “вбил” гвоздь в дерево, потому что именно так они и существуют вместе. Браслет с оригинальным замком состоит из трех фрагментов мореного дуба возраста 5 тыс. лет: у каждого полированные накладки из желтого золота по углам, ребрам, граням. Для меня это история о том, как быстро смелые авангардные идеи превращаются в символ мейнстримного конформизма».

Владимир Маркин, Markin Fine Jewellery

«Дерево теплое — это важно, потому что украшение непосредственно контактирует с телом. Я уже давно работаю с африканским черным деревом, на суахили его название мпинго. Оно тяжелое, очень плотное и от природы стабилизированное — не сохнет и не трескается. Эбен оказался намного более хрупким и слабым по многим показателям, от него пришлось отказаться. Эбен в работе оказался токсичен, в отличие от мпинго, которое даже используют даже в традиционной медицине. А еще из него делают кларнеты. Черное дерево красиво смотрится в кольцах с кабошонами аметиста, хризобрелла. Кольцо в виде этнической маски началось с бриллианта огранки “маркиза”, который превратился в рот. Забавно, что с разных ракурсов лицо с изумрудными глазами и волосами из золотых цепочек то грустит, то радуется. Колье “Наваратна” с девятью полусферами тоже сделано из дерева, инкрустированного аметистами».

Наталия Архангельская, Letters & Stones

«Брошь-лапа сделана из эбена. У этой древесины красивый глухой черный цвет, который практически невозможно достигнуть на металле. Кроме того, эбен чуть ли не самое прочное дерево, оно как камень — держит полировку, его невозможно поцарапать. Изначально мы резали эти “лапы” вручную, а теперь на станках с программным управлением. В этом тоже есть предмет моей гордости, что я смогла найти такой ЧПУ и оптимизировать процесс. Сложно вырезать маленькие детали — а лапа оказалась идеального размера. У нас есть и браслет в виде лапы.

В маркетинговом отношении продавать украшения с деревом — сложно. Есть фанаты, но в целом наши люди не очень понимают эксперименты в ювелирном деле, и для них дерево ассоциируется с ярмаркой умельцев».

Елизавета Борзунова, Liza Borzaya

«Дерево — это органический материал с интересной фактурой, украшению он придает тепла и жизни. Мы пришли к нему, когда задумали украшение-штурвал и коллекцию с демантоидами — зелеными гранатами, которые имеют роскошный травянистый цвет и прекрасно сочетаются с деревом. Для работы выбрали древесину бриар (Erica Arborea, или “Белый вереск”) — кустарник высотой до 7 м в высоту встречается в странах Средиземноморья. Совокупность природных факторов привела к высокому содержанию кремния в его древесине, что сделало бриар невероятно прочным и устойчивым к высоким температурам: он выдерживает температуру свыше 400 градусов Цельсия (не случайно из него делают курительные трубки). Нам же очень нравится его природный рисунок. Но лучшие заготовки получаются из 80–100-летних растений.

Сложность заключается в том, что дерево впитывает в себя все в процессе производства, поэтому с ним, например, нельзя полировать украшение. Так что полную сборку нашей подвески “Буратино” производим уже после финишной полировки деталей из желтого золота и гильошированной горячей эмали».

Нина Спиридонова