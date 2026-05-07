Беспилотники атаковали предприятие в Пермском крае

В Пермском крае промпредприятие было атаковано беспилотниками, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Он уточнил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет. Какое именно предприятие стало целью БПЛА, не указывается.

«Одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника», — написал глава региона в Telegram.

По его словам, «еще несколько беспилотников были сбиты». В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

30 апреля господин Махонин сообщал, что БПЛА атаковали «одну из промышленных площадок в Пермском крае».