Бизнес сохраняет контакты с самозанятыми

Бизнес научился обходить запрет на перевод сотрудников в самозанятые. Юрлица оптимизируют свои налоги, несмотря на риски доначислений и штрафов. Так, работу фрилансеров стали оформлять через фирмы-посредники. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что именно этим объясняется рост числа самозанятых, их на сегодня свыше 15 млн человек. По данным ФНС, за год их стало больше на четверть.

Одно дело платить налог в 4-6%, если ты придумываешь себе занятость сам, другое — почти 45%, которые выплатит фискальному ведомству работодатель в виде НДФЛ и социальных платежей. Поэтому варианты снизить нагрузку, в том числе, вступая на «серую» дорожку, обретают форму. Самозанятых становится все больше: взрывной рост по итогам прошлого года показали, в частности, блогеры. У них появились специальные коды ОКВЭД — контент-индустрия. Но в основном налоговый режим самозанятости используют курьеры, работники сферы бьюти-услуг и педагоги.

И если по призванию ты — курьер-одиночка или учитель тамильского языка, дело одно, но когда бизнес поставлен на широкую ногу и обороты, как у приличной фабрики, внимание налоговой обеспечено. Интерес может вызвать и компания, где раньше специалист имел трудовой договор, рассказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов:

«Запрещено, например, нанимать соискателя в статусе самозанятого, который был штатным сотрудником компании менее двух лет назад. Эта схема совершенно спокойно обходится через "прокладки", частные агентства занятости.

А есть такие платформы, на которых бывшие сотрудники заводят аккаунты, и дальше работодатель фактически передает туда заказы».

Казалось бы, с частной точки зрения смысл есть — денег остается больше. Да и формально вроде бы ничего не нарушено. Но с точки зрения сразу двух кодексов — Трудового и Налогового — это подмена отношений, которая грозит потерями и санкциями, подчеркнула юрист сервиса для автоматизации работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова:

«Сотрудника увольняют, он оформляется как самозанятый и продолжает работать с тем же заказчиком. Формально здесь структура может усложняться, но для ФНС это уже не имеет определяющего значения. Служба анализирует сразу несколько параметров: долю дохода от одного заказчика, регулярность выплат. Например, если более десяти сотрудников уволились и продолжают работать с тем же бизнесом, такая схема автоматически попадает в зону контроля.

Главный риск — это переквалификация отношений в трудовые, в этом случае организация заплатит налоги дважды. То, что уже выплатил самозанятый, и дополнительно — НДФЛ, страховые вносы, а также штрафы».

Число фрилансеров на льготном режиме будет только расти, уверены собеседники “Ъ FM”. В IT-индустрии динамику задают нейросети, но логика общая и для рынка, заметил операционный директор компании «Архитех ИИ», разработчика платформы Kodik, Артем Карпов:

«Отчего такая динамика, несмотря на давление со стороны регуляторов? Потому что ценность для экономики перевешивает. Когда один специалист выполняет недельный объем работ, статус самозанятого остается самой удобной и легальной формой фиксации подобного дохода. Один усиленный ИИ-специалист или, как их называют, оркестратор на фрилансе заменяет целую команду штатных сотрудников.

Опосредованный наем — это не временная мода. Спрос на самозанятых, которые умеют дирижировать нейросетями будет только расти, начиная от бухгалтерии, юридических услуг до медицинской аналитики и маркетинга. Самозанятые с правильным набором нейросетей, это уже не фрилансер, а полноценная микростудия из одного человека».

При этом если договор с самозанятым признают трудовым, фирме может грозить попадание в реестр нелегальных работодателей, а это закрывает доступ к господдержке, льготным кредитам и тендерам.

Станислав Крючков