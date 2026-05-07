Паруса надулись спросом

Спрос на яхтенные путешествия по России вырос на 15-25% с начала 2026 года. Об этом “Ъ” рассказали в Российском союзе туриндустрии. До конца года аналитики прогнозируют увеличение турпотока до 30%. При этом инфраструктура не поспевает за популярностью направления.

Чартеры с экипажем, пакетные туры, регаты и экспедиции набирают обороты от Калининграда до Владивостока. Ладога, Белое море, Байкал, Сочи и Тольятти собирают тысячи яхтсменов. Это и длительные походы, и weekend sailing (выезды на выходные). Хотя заграничные вояжи порой обходятся дешевле даже аскетичных местных яхт-туров, после пандемии яхтенный туризм ежегодно прибавляет от 15 до 30%, говорит глава комиссии по яхтенному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Анна Носова:

«В Турции, например, яхтенный чартер развит достаточно давно. Можно на неделю отправиться в тур по цене трехзвездочного отеля.

В нашей стране самое доступное направление, на мой взгляд, — это Владивосток.

Природа там очень похожа и на Средиземноморье, и на Норвегию, и даже на Фарерские острова. Есть еще экспедиционные форматы на таких направлениях, как Камчатка или Белое море, — там инфраструктура сильно ограничена из-за северных условий, а расходы на обслуживание такого тура выходят гораздо выше».

Парусная прогулка по Байкалу и Ангаре обойдется в 60 тыс. руб. в день, кок-шашлычник в составе экипажа — плюс еще 1,5 тыс. руб. На Рыбинском водохранилище можно провести два дня за 30 тыс. Шестидневное путешествие на яхте по Камчатке будет стоить около 150-200 тыс. с человека. Но многие предпочитают оставаться в столице и ловить ветер в паруса на двух-трехдневных гонках, которые в сезон проводятся десятками (своя регата есть и у “Ъ FM”). Несколько лет назад яхтенные турниры были модным развлечением, а теперь — это уже необходимость, говорит шеф-редактор журнала Yacht Russia Сергей Борисов:

«В выходные дни Клязьминское водохранилище и его Пироговский рукав становятся белыми от парусов. На одной яхте находятся три-пять человек. Люди не обязательно должны знать парус и уметь с ним обращаться. Как правило, подобным увлекаются и новички. Основная функция таких соревнований — это так называемый тимбилдинг. Ничто так не сплачивает коллектив, даже алкоголь и новогодние корпоративы».

Аналитики рынка говорят о росте флота маломерных судов: с 2021 по 2025 год объем их выпуска в России вырос на 89%. При этом на 1,5-2 млн зарегистрированных плавсредств приходится только 61 марина. И это становится большой проблемой, продолжает глава комиссии по яхтенному туризму РСТ Анна Носова:

«У нас инфраструктура (а именно ее отсутствие) — это главный ограничитель спроса.

Нет того флота и нет чартерных компаний, которые на таких же условиях, как в международной практике, могли бы сдавать яхты туроператорам либо частным предприятиям. Плюс возникают сложности с обслуживанием и хранением флота. К сожалению, не везде есть достаточное количество причалов».

Несмотря на ограничения, аналитики считают рынок перспективным. Если сейчас прогулочные туры, обучение с выездами и малые групповые маршруты собирают около 60 тыс. человек в год, то к 2030-му количество таких туристов может приблизиться уже к 140 тыс.

Юлия Савина