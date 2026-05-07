Банк Уралсиб в Краснодаре провел лекцию для студентов филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова

5 мая Уралсиб провел лекцию для студентов Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, посвященную финансовой безопасности и профилактике дропперства в молодежной среде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

В рамках мероприятия сотрудники банка рассказали студентам о способах распознавания мошеннических операций, о путях вовлечения мошенниками молодых людей в преступные схемы по переводу, обналичиванию или транзиту денежных средств под видом безобидной «подработки», а также о юридических последствиях участия в таких схемах. Завершили мероприятие практические занятия и викторина. Самые активные участники и победители получили фирменные подарки от Банка Уралсиб.

«Уралсиб регулярно проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности среди школьников и студентов. Мы верим, что они помогают молодым людям стать более самостоятельными, уверенными и защищенными в финансовых вопросах. Помимо навыка рационального использования личных финансов, большое внимание уделяется вопросам защиты своих данных и умению распознавать мошеннические схемы»,— отметила Ирина Зуй, Исполнительный директор Макрорегиона ЮГ ПАО «Банк Уралсиб».

Банк Уралсиб активно проводит просветительскую работу на территории Краснодара и Краснодарского края. С начала 2026 года сотрудники банка посетили более 80 учебных заведений. Все встречи проходят в формате живого диалога. Как правило, в ходе таких мероприятий эксперты Уралсиба стремятся дать практические рекомендации по защите личных средств, подробно разбирают реальные ситуации из жизни. Данный подход позволяет участникам научиться распознавать мошеннические схемы и недобросовестные предложения.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»