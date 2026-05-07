Red Wings в июне запустит авиарейсы из Екатеринбурга в Актау

Авиакомпания Red Wings запускает новое регулярное направление из Екатеринбурга в Актау. Первый рейс из аэропорта Кольцово в город-курорт в Казахстане состоится 11 июня, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Перелеты будут выполняться два раза в неделю в летний сезон. Отправления из Кольцово запланированы на четверг в 9:10 и субботу в 6:10. На маршруте будет использоваться российский самолет SSJ-100, время в пути составит 2 часа 30 минут. Как указано на сайте авиакомпании, стоимость одного билета составляет 15,7 тыс. руб.

Актау расположен на побережье Каспийского моря. Среди достопримечательностей — плато Устюрт, каньоны и подземные мечети Мангистауской области. «Регион подходит как для спокойного отдыха, так и для активных путешествий и фототуризма»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина