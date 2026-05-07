Жителю Новосибирска присудили 13 лет за диверсию на железной дороге и госизмену

В Новосибирске военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы 22-летнего Данилу Солдаткина, который обвинялся в диверсии (ст. 281 УК РФ), государственной измене (ст. 275 УК РФ) и призывах к террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ). Первые три года он проведет в тюрьме, а остаток срока — в исправительной колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе новосибирского управления ФСБ России. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщили в ведомстве, в прошлом году 22-летний новосибирец по заданию «Русского добровольческого корпуса» (РДК — запрещенная в России террористическая организация, действующая на стороне Украины) поджег релейный шкаф между станциями Бердск — Искитим (Западно-Сибирская железная дорога).

Предполагаемого диверсанта задержали. Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении него уголовное дело.

