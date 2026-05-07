ЕС обязал авиакомпании компенсировать пассажирам отмену рейсов из-за дефицита топлива

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам стоимость билетов на рейсы, которые были отменены из-за высоких цен на горючее. Об этом изданию Financial Times (FT) сообщил комиссар ЕС по транспорту Апостолос Цицикостас, отметив, что подорожание горючего — это не форс-мажор, а часть бизнеса в секторе авиаперевозок.

По мнению чиновника, Европа «обладает запасом прочности, чтобы справляться с перебоями в поставках топлива длительное время». Он заявил, что в Европе по-прежнему имеются аварийные запасы и созданы механизмы для более тщательного мониторинга поставок авиационного топлива и координации действий между государствами-членами для упорядоченного высвобождения запасов в случае необходимости. При этом он признал, что «ситуация сложная». Господин Цицикостас также призвал к осторожности в отношении панических заявлений: «Впереди у нас туристический сезон. Нам нужно быть осторожными в выборе слов и избегать паники».

Цены на авиационное топливо и на другие виды горючего растут с начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Авиакомпании уже отменили майские рейсы с общим числом посадочных мест около 2 млн. По оценкам Международного энергетического агентства, у Европы осталось запасов горючего на несколько недель.

Алена Миклашевская