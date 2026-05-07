МВД снова объявило в розыск политика-иноагента Владимира Кара-Мурзу

МВД России объявило в розыск политика Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) по уголовной статье. Это следует из данных базы розыска МВД. По какой именно статье УК разыскивается политик, в карточке не уточняется.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Основанием для объявления в розыск могло стать новое уголовное дело, сообщили ТАСС источники в силовых структурах. В октябре прошлого года политика уже объявляли в розыск.

В апреле 2023 года Мосгорсуд признал Владимира Кара-Мурзу (иноагент) виновным по делу о госизмене (ст. 275 УК), публичном распространении ложной информации об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК). Политика приговорили к 25 годам колонии строгого режима. Он был освобожден 1 августа 2024 года во время обмена заключенными между Россией, Белоруссией и пятью западными странами.