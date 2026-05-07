В Ростове-на-Дону построят два спорткомплекса за 144,5 млн рублей

В Первомайском районе Ростова-на-Дону построят два новых спортивных объекта. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко в своих соцсетях.

Первый объект — физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) на улице Российской. Подготовительные работы на этой площадке уже завершены, сейчас идет поставка оборудования. К концу мая, как планируется, на объекте появятся тренажерные зоны для силовых и кардиотренировок, универсальные площадки для игровых видов спорта, а также зоны для воркаута и уличной гимнастики. На этот проект выделено 12 млн руб., из которых 10 млн — средства федерального бюджета.

Второй объект — физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на пересечении улиц Алябьева и Мусоргского. В нем разместятся универсальный спортивный зал для мини-футбола, волейбола и баскетбола, площадки для единоборств и тренажерный зал. На строительство направлено 144,5 млн руб., из них более 110 млн — федеральное финансирование. Контракт на поставку и монтаж оборудования уже заключен, завершить работы власти планируют к концу 2026 года.

Оба объекта являются частью федерального проекта, задачей которого является привлечение к занятию спортом к 2030 году 70% жителей Ростовской области.

Константин Соловьев