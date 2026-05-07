ФК «Уфа» прокомментировал техническое поражение за неявку в Хабаровск

Футбольный клуб «Уфа» не согласен с решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) назначить техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на матч со «СКА-Хабаровск». Как сообщал «Ъ-Уфа», башкирская команда не смогла вылететь на Дальний Восток из-за ограничений на использование воздушного пространства ввиду опасности атак беспилотников.

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Марат Шмаков

Как заявил пресс-службе «Уфы» гендиректор клуба Марат Шмаков, в данной ситуации имел место форс-мажор, ведь команда физически не могла вылететь из Уфы из-за закрытия аэропорта. На вопрос о том, почему «Уфа» решила лететь в Хабаровск через Новосибирск, а не через Москву, руководитель ответил, что выбранный маршрут является оптимальным с точки зрения логистики, а также учитывает плотный календарь и разницу во времени.

Клуб дожидается изготовления полного текста решения КДК для его обжалования, отметил Марат Шмаков.

За два тура до конца чемпионата Первой лиги «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице с 31 очком. Техническая победа над «Уфой» позволила клубу «СКА-Хабаровск» набрать 38-е очко и подняться на 13-ю строчку.

