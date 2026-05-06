Футбольный клуб «Уфа» получил техническое поражение за пропуск игры в Хабаровске

Контрольно-дисциплинарный комитет Футбольной национальной лиги присудил футбольному клубу «Уфа» техническое поражение за неявку на матч 32-го тура Лиги PARI с клубом «СКА-Хабаровск».

Как сообщал «Ъ-Уфа», 4 мая, за день до игры, башкирская команда не смогла вылететь на Дальний Восток из-за отмены рейса: в республике действовал режим беспилотной опасности, Росавиация приостановила вылет и прием рейсов в аэропорту Уфы.

Будет ли «Уфа» оспаривать решение, пока неизвестно.

Несмотря на техническое поражение 0:3, после 32 туров «Уфа» осталась с 31 очком на 15-м месте в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» теперь имеет 38 очков, клуб поднялся на 13-ю строчку.

10 мая «Уфа» на домашнем поле примет волгоградский «Ротор», который идет на четвертом месте в турнирной таблице Лиги PARI.

Идэль Гумеров