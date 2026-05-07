Бывший доходный дом в Сормове отреставрируют за 79,7 млн рублей

Банк Дом.РФ направил 79,7 млн руб. на реставрацию объекта культурного наследия — бывшего доходного дома начала XX века на улице Заводской парк в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Там появится административный центр с общественными и выставочными пространствами, сообщили в банке.

Инвестору предоставлен льготный заем под восстановление ОКН со ставкой 9% годовых.

Доходный дом в стиле модерн был построен в 1895 году из красного и белого кирпича, в нем жили руководители Заводского парка, позднее — завода «Красное Сормово». Сейчас здание не используется из-за неудовлетворительного состояния. В нем частично сохранились исторические интерьеры, а внутренняя планировка осталась в пределах капитальных стен, уточнили в банке.

В 2025 году управление госохраны культурного наследия Нижегородской области включило бывший доходный дом в Сормовском районе в перечень ОКН, которые можно реконструировать под жилые дома.

Владимир Зубарев