Угрозу атаки БПЛА объявили в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях

Утром 7 мая сразу в двух регионах УрФО — Свердловской и Челябинской областях — а также в Пермском крае объявили режим беспилотной опасности.

«В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность", — указано в сообщении ГУ МЧС в "Макс". — Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности».

Об угрозе атаки беспилотников в Свердловской области объявил губернатор Денис Паслер. В мессенджере он призвал жителей региона «сохранять спокойствие и бдительность».

Правительство Челябинской области, в свою очередь, сообщило, что из-за действия особого режима в регионе «возможны временные перебои в работе связи». Аэропорт Перми (Большое Савино) ограничил работу. Также приостановили обслуживание рейсов аэропорты Екатеринбурга (Кольцово) и Челябинска (Баландино), сообщили в Росавиации.