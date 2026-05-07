В Ростовской области прорабатывают технологию вызова осадков

В Ростовской области прорабатывают технологию искусственного вызова осадков. Об этом сообщила министр сельского хозяйства региона Анна Касьяненко в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По ее словам, к началу мая в регионе сложилась неоднородная ситуация по влаге в почве. Существуют территории, получившие положительный эффект от дождей, а также места, где фиксируются первичные признаки почвенной засухи.

«Есть технические и регуляторные ограничения, в том числе по полетам, и как только нам согласуют снятие ограничений на полеты, начнем действовать», — написала Касьяненко.

Сейчас специалисты уже работают в районах: анализируют динамику, фиксируют участки, где растения идут слабее, и мониторят ситуацию с запасами влаги.

Мария Хоперская