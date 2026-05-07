HBO утвердила съемки второго сезона «Гарри Поттера»
Студия HBO официально продлила сериал «Гарри Поттер» на второй сезон, сообщает The Variety. Он будет основан на второй книге цикла Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Тайная комната».
Главную роль в сериале «Гарри Поттер» играет Доминик Маклафлин
Студия планирует в течение 10 лет адаптировать все книги о юном волшебнике в семи сезонах телесериала, указывает издание. Съемки второго сезона начнутся этой осенью. Его вторым шоуранером станет Джон Браун, он присоединится в этом качестве к Франческе Гардинер. Господин Браун ранее написал сценарий для первого сезона. «Стало ясно, что привлечение со-шоураннера — ключ к поддержанию нашего темпа», — отметила госпожа Гардинер.
Премьера первого сезона сериала запланирована на Рождество 2026 года. Он будет доступен на стриминговых сервисах HBO и HBO Max. Главные роли исполняют Доминик Маклафлин (Гарри), Аластер Стаут (Рон), Арабелла Стэнтон (Гермиона). Джоан Роулинг выступает в качестве исполнительного продюсера. Трейлер проекта, выпущенный в марте, за 48 часов собрал более 277 млн просмотров и стал самым просматриваемым в истории HBO.