Трейлер сериала по «Гарри Поттеру» стал самым просматриваемым в истории HBO

Первый трейлер сериала «Гарри Поттер и философский камень» за 48 часов собрал более 277 млн просмотров и стал самым популярным в истории HBO и HBO Max, сообщает The Hollywood Reporter. Проект входит во франшизу Warner Bros.

Премьера трейлера состоялась 25 марта. Первый сезон основан на одноименной книге, последующие — планируют посвятить другим частям романа. Показ сериала запланирован на Рождество 2026 года.

В трейлере показаны Гарри Поттер (Доминик Маклафлин), Рон Уизли (Аластер Стаут) и Гермиона Грейнджер (Арабелла Стэнтон) в свой первый год обучения в Хогвартсе. В сериале также снимаются Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир в роли Минервы Макгонагалл, Паапа Эссьеду в роли Северуса Снейпа и другие. Шоураннером выступает Франческа Гардинер («Наследники»), режиссером нескольких эпизодов стал Марк Майлод («Игра престолов»).