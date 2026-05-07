В Уфе возбудили дело по факту пожара с гибелью трех человек

Следственный отдел по Советскому району Уфы управления СКР по Башкирии возбудил уголовное дело из-за пожара на улице Белякова, где в сгоревшем двухэтажном бараке погибли три человека.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в ночь на 7 мая в двухэтажном четырехквартирном бараке на улице Белякова произошел пожар, в котором погибли двое мужчин и 97-летняя женщина.

Дело возбуждено по признакам причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Следователи проведут комплекс экспертиз. Расследование взяли на контроль аппарат регионального главка СКР и прокуратура Советского района.

Согласно проектам планировки и межевания территории, утвержденным мэрией Уфы в августе прошлого года, дом Белякова, 70 предполагается к сносу. На его месте планируется строительство 14-этажного дома.

Майя Иванова