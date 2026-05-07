В Уфе из-за пожара в бараке погибли три человека

Сегодня ночью в двухэтажном доме на улице Белякова в Уфе погибли три человека, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

На момент прибытия пожарных горел четырехквартирный барак. Сотрудники Уфимского пожарно-спасательного гарнизона потушили огонь на площади 50 кв. м. На месте пожара обнаружены тела троих погибших: 97-летней и 68-летней женщин и 55-летнего мужчины.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС, эксперты испытательной пожарной лаборатории и оперативно-следственная группа.

Майя Иванова